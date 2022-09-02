خصائص مدفوعة بفيسبوك وإنستغرام وواتساب تحت الدراسة

المصدر: رويترز

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تدرس شركة "ميتا بلاتفورمز" طرح "خصائص محتملة مدفوعة" لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب للتواصل الاجتماعي، بحسب موقع "ذا فيرج" الإلكتروني المعني بأخبار التكنولوجيا.

وقال جون هيجمان، مدير الإعلانات ومنتجات الأعمال في ميتا بلاتفورمز، إن الشركة ليس لديها أي خطط حتى الآن لمطالبة المستخدمين بالدفع مقابل إلغاء الإعلانات، مضيفا أن الشركة ملتزمة بتنمية نشاط الإعلانات.

ولم ترد الشركة على طلب من رويترز للتعقيب.

كما امتنع هيجمان علن التعقيب بخصوص الخصائص المدفوعة التي تدرس الشركة طرحها.

ومن شأن هذه الخطوة أن تضع "ميتا بلاتفورمز" على مسار شركات، منها سناب وتويتر، أطلقت شرائح مدفوعة مقابل الحصول على خصائص إضافية.