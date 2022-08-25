"أبل" تطلق "آيفون 14" وساعات ذكيّة في هذا التاريخ

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة أبل اعتزامها تنظيم حدث يوم 7 سبتمبر المقبل من أجل الكشف عن هاتفها الجديد آيفون 14 وقائمتها الجديدة من الساعات الذكية.

وأكدت أبل بذلك الموعد الذي أشارت إليه وكالة بلومبرغ للأنباء الأسبوع الماضي.

وأرسلت الشركة دعوات للحضور الشخصي لعرض تقديمي، على مسرح ستيف جوبز بمقرها الرئيسي في كوبيرتينو، بولاية كاليفورنيا.

ويبدأ الحدث الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش)، وستبث الشركة فعاليات الحدث، مباشرة، عبر موقعها على الإنترنت.