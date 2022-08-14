أدوات مجانية عبر الإنترنت لتحسين قدرة الكتابة باللمس

المصدر: د ب أ

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يحتاج أغلب مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المختلفة إلى تحسين قدرتهم على استخدام لوحة المفاتيح في الكتابة، باستخدام أصابعهم العشرة.

في الوقت نفسه، فإن الكتابة بطريقة اللمس التي لا تحتاج من المستخدم إلى النظر للوحة المفاتيح أثناء الكتابة، سيؤدي إلى اختلاف كبير في الحياة اليومية للمستخدم، مع تحسن سرعة الكتابة ودقتها بنسبة كبيرة، سواء عندما يكتب المستخدم رسالة بريد إلكتروني سريعة أو كتابة التقرير ربع السنوي للشركة مثلا.

وبالنسبة للمبتدئين في الكتابة على الكمبيوتر، فإن الكتابة بطريقة اللمس حيث يضع المستخدم كل أصابعه على لوحة المفاتيح لاستخدامها في الكتابة، في حين تكون عينه على شاشة الجهاز للتأكد من عدم وجود أخطاء. ويتم وضع 8 أصابع في صف أفقي على امتداد منتصف لوحة المفاتيح بحيث تستطيع الأصابع الوصول إلى كل المفاتيح الموجودة على اللوحة بأقل قدر من الحركة.

ويوجد العديد من المدربين والبرامج المتاحة عبر الإنترنت للتدريب على الكتابة بطريقة اللمس خطوة بخطوة وبدون مقابل.

على سبيل المثال هناك موقع تي.آي.بي.بي 10 توتور ( ,) الذي يتيح تنزيل نسخة من تطبيق التدريب على الكتابة وفقا للجهاز المستخدم حيث تتوافر منه نسخ لأنظمة التشغيل ويندوز وماك أو.إس إكس ولينوكس.

وتصميم هذا التطبيق بسيط لكن الدروس الي يقدمها جيدة ولا يحتاج إلى أكثر من إنشاء حساب باستخدام عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم، حتى يستطيع استخدام كل خصائص التطبيق.

كما توجد تطبيقات أخرى مصممة لتعليم الأطفال الكتابة على لوحة المفاتيح مثل "دانس مات تايبنج" من بي.بي.سي.

ويقال إن الكتابة بطريقة اللمس مفيدة أيضا لجسم المستخدم حيث تقل الضغط على الرقبة أثناء الكتابة لآن المستخدم لن يحتاج إلى إحناء رقبته باستمرار للنظر إلى لوحة المفاتيح.

في المقابل تتيح له إبقاء عينه متجهة نحو الشاشة وهو ما يحسن طريقة جلوس المستخدم أثناء الكتابة.

