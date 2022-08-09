"غوغل" ترفع دعاويين قضائيتن جديدتين ضد "سونوس" في نزاع حول براءات اختراع

المصدر: د ب أ

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رفعت شركة غوغل أمس الاثنين دعويين قضائيتين جديدتين في نزاعها بشأن براءات اختراع مع شركة "سونوس" للإلكترونيات الاستهلاكية.

وفي الدعويين المرفوعتين أمام محكمة في كاليفورنيا، تتهم غوغل سونوس بانتهاك سبع براءات اختراع مجتمعة، بما في ذلك تقنيات اكتشاف النشاط الصوتي والشحن اللاسلكي.

وفي دعوى مختلفة في وقت سابق من هذا العام، وجدت هيئة تنظيمية أمريكية أن غوغل قد انتهكت براءات الاختراع التي تطالب سونوس في الأصل بملكيتها.

ووضعت هذه الدعوى القضائية خمس تقنيات تستخدمها "غوغل" في الغالب في مكبرات الصوت الذكية في نزاع. وتتمتع أجهزة مثل "غوغل هوم" وأجهزة بيكسل وكروميكاستس بالقدرة على الاتصال والبقاء متزامنة مع بعضها البعض، وهي واحدة من الميزات الرئيسية التي ادعت "سونوس" ملكيتها.

ووصف إيدي لازاروس، كبير المسؤولين القانونيين في سونوس، دعوى غوغل بأنها "أسلوب ترهيب"، وذلك في بيان نشرته وسائل الإعلام الأمريكية.