خبر سار.. تويتر تتيح خاصية الانسحاب من المحادثات المزعجة

المصدر: د ب أ

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أضافت منصة التواصل الاجتماعي تويتر خاصية جديدة تتيح لكل المستخدمين إخراج أنفسهم من المحادثات التي يتم إضافتهم إليها من خلال خاصية "منشن"، وذلك في إطار جهود المنصة الرامية إلى تجنيب المستخدمين التعرض للرسائل المزعجة وجمايتهم من التحرش والبلطجة عبر تويتر.

وبدأت تويتر اختبار الخاصية الجديدة مع مجموعة مختارة من المستخدمين، قبل أن تتيحها لجميع المستخدمين على مستوى العالم مؤخرا.

تهدف خاصية "غير مذكور" أو "آن مينشنينج" إلى جعل المستخدم قادرا على مغادرة أي محادثة كان طرفا فيها، لكنه فقد اهتمامه بها أو لم يعد راغبا في استمرار مشاركته فيها، وبالتالي يتوقف إرسال التنبيهات إليه بشأن تطورات هذه المحادثة.

كان مستخدمو تويتر يعانون قبل إضافة الخاصية الجديدة من التعرض لطوفان من التنبيهات والرسائل من أي محادثة بمجرد قيام شخص ما بربط حساب هذا المستخدم بالمحادثة عبر إحدى الرسائل، وهو أمر مزعج للعديد من المستخدمين خاصة إذا كان قد تم ضم هذا المستخدم إلى المحادثة دون أن يكون راغبا فيها من البداية.

وتقول منصة تويتر إن استخدام الخاصية الجديدة سهل للغاية حيث ينقر المستخدم على الزر ذي الثلاث نقاط الموجود في نافذة أي محادثة ثم يختار "مغادرة المحادثة" ليتوقف إرسال التنبيهات الخاصة بهذه المحادثة إليه، كما لن يستطيع أي مستخدم آخر إضافته إلى المحادثة عبر أي رسالة.

في الوقت نفسه فإن باقي المستخدمين لن يعرفوا أمر مغادرة المستخدم للمحادثة وبالتالي لن يشعر بالحرج ولا بالقلق من قراره الخروج منها بالنسبة لأصدقائه أو أطراف المحادثة الآخرين.