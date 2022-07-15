تعطل خدمة انستغرام وانقطاعها عن آلاف المستخدمين

المصدر: رويترز

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أفاد موقع داون ديتكتور، الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر في الولايات المتحدة، أن آلاف المستخدمين أبلغوا عن مشكلات في تطبيق إنستغرام التابع لشركة ميتا بلاتفورمز.

وقال الموقع إن ما يقرب من 24 ألف مستخدم لإنستغرام تأثروا بتعطل الخدمة بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وذكر متحدث باسم ميتا في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني "علمنا أن بعض المستخدمين واجهوا مشكلة في استخدام إنستغرام. نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها ونعتذر عن أي إزعاج".

ووفقا لموقع داون ديتكتور يصل عدد المستخدمين المتأثرين بالعطل في الوقت الراهن إلى قرابة الألفين.

وبحسب الموقع، تعطلت خدمات تويتر في وقت سابق من أمس الخميس لمدة ثلاث ساعات تقريبا، مما أثر على ما يصل إلى 50 ألف مستخدم في وقت الذروة.

وكانت خدمات تطبيقات واتساب وإنستغرام وماسنجر التابعة لميتا قد تعطلت أيضا في نهاية العام الماضي وانقطعت عن مليارات المستخدمين.