تويتر: قرار ماسك بالتخلي عن محاولة شراء الشركة "باطل"

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصف محامو شركة تويتر قرار ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك بالتخلي عن محاولته لشراء الشركة بأنه "باطل"، وذلك في رسالة نشرت الاثنين.

ويبدو أن موقع التواصل الاجتماعي يضع الأساس لمعركة قانونية مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بعد أن أعلن أنه سينسحب من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر يوم الجمعة.

وقالت تويتر في رسالة إلى فريق ماسك القانوني إن إنهاء الصفقة كان من وجهة نظر الشركة "باطلا وغير مشروع"، وأنه على عكس مزاعم ماسك، فإن تويتر لم ينتهك اتفاق الاستحواذ.

وأشارت الرسالة إلى أن ماسك انتهك الاتفاق عن علم وعمد من خلال التراجع.

وكسبب لإسقاط عرضه، استشهد ماسك بادعاءات لا أساس لها من الصحة بأن تويتر لديه حسابات مزيفة أكثر بكثير من نسبة الـ 5% من المستخدمين التي أشار إليها الموقع باستمرار.

وقال محامو ماسك إن تويتر لم تف بالتزاماتها بموجب شروط الصفقة لتزويد ماسك بالبيانات اللازمة للتحقق من الأرقام.

وأشارت تويتر بالفعل إلى نيتها مقاضاة ماسك في ولاية ديلاوير، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة، وحيث تتمتع محكمة تشانسري في ديلاوير بسلطة إجبار ماسك على إكمال الاتفاق بموجب شروطه الأصلية.