تيك توك تختبر تعديل خاصية "شوب" للتسوق الإلكتروني

المصدر: د ب أ

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بدأت منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك اختبار تعديل خاصية التسوق الإلكتروني "شوب" بحيث تتيح للمستخدمين استعراض وشراء المنتجات من عدد مختلف من الفئات مثل الملابس والإلكترونيات.

وأكدت شركة تيك توك ما نشره موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن اختبار الخاصية الجديدة في إندونيسيا. وتعتبر خاصية "شوب" مركزا لعرض المنتجات التي يتم بيعها عبر قسم "تيك توك شوب" وهو القسم الذي يتيح للتجار والمبدعين عرض وبيع منتجاتهم إلى المستخدمين مباشرة عبر منصة تيك توك. ويتم توفير خدمة "تيك توك شوب" حاليا في عدد محدود من الأسواق منها إندونيسيا وفيتنام وسنغافورة وبريطانيا.

وبحسب صورة الشاشة التي نشرها موقع ووتش فول أيه.آي تظهر علامة "شوب" الجديدة على منصة تيك توك إلى جانب علامات "فولوينج" و"فور يو" على الشاشة الرئيسية للمنصة.

كما تتيح هذه العلامة إمكانية البحث بين فئات المنتجات المختلفة، مثل مستحضرات التجميل وملابس السيدات والإلكترونيات والكماليات والحقائب ومستلزمات المطبخ والأحذية ومستلزمات الأطفال وغيرها.

كما تتيح خاصية "شوب" رمز عربة التسوق على الجانب الأعلى الأيمن والقائمة التي تشمل الطلبيات والرسائل قواسم الشراء والعناوين وطريقة الدفع. وتم تصميم صفحة الطلب لكي تساعد المستخدم في متابعة طلبياته وشحنها والإرجاع.

أما صفحة قواسم الشراء فتعرض الكوبونات المستخدمة وغير المستخدمة، إلى جانب علامة مخصصة للكوبونات الصالحة للاستخدام.

كما تسمح صفحة الدفع للمستخدم بإدارة معلومات فواتيره وإضافة أي بطاقة ائتمان أو اقتراض، لكن لم يتضح حتى الآن دور صفحة الرسائل، لكن يمكن أن تسمح للمستخدم بإرسال رسائل إلى البائعين بشأن معلومات المنتج.