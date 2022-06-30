مسؤول أمريكي يطالب بحذف تيك توك من متاجر آبل وجوجل

المصدر: د ب أ

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قال برندن كار مسؤول لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية إنه طلب من شركتي آبل وجوجل حذف تطبيق تيك توك الصيني الشهير من متاجر التطبيقات الإلكترونية التابعة لهما بسبب المخاوف الأمنية الأمريكية تجاه الصين.

يذكر أن تطبيق تيك توك الذي يسمح للمستخدمين بصنع فيديوهات قصيرة ونشرها مملوك لشركة بايت دانس الصينية. وواجهت هذه الشركات قيودا صارمة في الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال كار عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "تيك توك ليس مجرد تطبيق فيديوهات. إنه خطر متخفي، فهو يجمع كما ضخما من البيانات التي أظهرت تقارير جديدة أنه يتم تقييمها في بكين. اتصلت مع آبل وجوجل لحذف تيك توك من متاجر التطبيقات". كما نشر الخطاب الذي أرسله إلى كل من آبل وجوجل.