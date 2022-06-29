قراصنة روس يستهدفون هيئات حكومية في النرويج

المصدر: د ب أ

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تعرضت شركات نرويجية وهيئات حكومية، خلال الساعات الـ24 الماضية، لهجوم إلكتروني من مجموعة روسية إجرامية، حسبما ذكرت هيئة الأمن الوطني اليوم.

ولم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى عدد من المواقع الإلكترونية المهمة وخدمات إلكترونية.

وقالت صوفي نيستروم، مديرة هيئة الأمن الوطني، إن الهجمات يمكن أن تتسبب في حالة من الشك بين المواطنين.

وذكرت شبكة «إن آر كيه» الرسمية أن مجموعة قراصنة روس تسمى «كيلنت» أصدرت دعوة للهجوم عبر خدمة «تليغرام» للرسائل بكلمات: «صباح الخير يا نرويج! كل الأقسام إلى المعركة».

وكانت مجموعة «كيلنت» قد هاجمت مواقع إلكترونية خاصة بهيئات حكومية في دول غربية.