«زووم» تطلق حزمة خدمات جديدة

المصدر: د ب أ

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كشفت شركة منصة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت «زووم» عن تحديث المنصة لإضافة خصائص جديدة مثل المحادثة والترجمة كجزء من حزم اشتراكات سنوية جديدة.

ويتم تقديم حزم الاشتراكات الجديدة كجزء مما يسمى «زووم وان»، وتتيح الفئة الأساسية المجانية عقد اجتماعات يشارك فيها ما يصل إلى 100 شخص ولمدة تصل إلى 40 دقيقة وخدمة «زووم شات» للمحادثة الفورية و«زووم وايت بورد» للكتابة.

وتضم فئات الاشتراك المدفوعة إمكانيات متزايدة وأعلاها فئتا «زووم وان بيزنس بلس» و«زووم وان إنتربرايز بلس» وتشمل أداة جديدة للترجمة.

وسيتم توفير أداة الترجمة الجديدة باللغة الإنجليزية و10 لغات أخرى منها الصينية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، والكورية، والإسبانية.

وقالت شركة «زووم» إنها حسنت آلية كتابة التعليقات النصية للاجتماعات؛ وهو ما يعني أن المستخدمين سيتمكنون من رؤية التعليقات النصية أثناء حديث المتكلم مباشرة خلال الاجتماع، لتكون متاحة بالعديد من اللغات.

من جانبه، قال غريغ توم رئيس شركة «زووم» إن «التبسيط هو جوهر كل ما نقوم به». وأضاف أنه «مع تطور منصة زووم من تطبيق للاجتماعات إلى منصة اتصالات شاملة، أصبح من الواضح أن تقديم حزمة جديدة مثل زووم وان سيكون الخطوة التالية في تطور الشركة». مبينا «من خلال الجمع بين المحادثة المكتوبة والمحادثة الهاتفية والاجتماعات ولوحة الكتابة وغير ذلك في عرض واحد، نستطيع أن نقدم لعملائنا حلولا سهلة الإدارة، لكي يركزوا على موضوعات الشركة التي تستحق الجزء الأكبر من الاهتمام».