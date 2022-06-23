غوغل تكشف برنامج تجسس يخترق أبل وأندرويد

المصدر: رويترز

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كشفت شركة غوغل التابعة لألفابيت، اليوم، أن أدوات اختراق تابعة لشركة إيطالية استُخدمت للتجسس على هواتف شركة «أبل» وتلك التي تعمل بنظام «أندرويد».

وجاء في تقرير للشركة أن معملاً متخصصاً في خدمات الاتصالات بميلانو، يزعم على موقعه الإلكتروني أن أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية من بين عملائه، طوَّر أدوات للتجسس على الرسائل والاتصالات الخاصة بالأجهزة المستهدفة.

يأتي هذا التقرير في وقت تبحث فيه هيئات تنظيم الاتصالات الأوروبية والأمريكية إمكانية فرض قواعد جديدة على بيع واستيراد برامج التجسس.

وقالت «غوغل»: «هؤلاء الناس يسمحون بانتشار أدوات اختراق خطيرة، ويسلِّحون بها حكومات غير قادرة على تطوير هذه القدرات محلياً».

وقال المعمل إن منتجاته وخدماته تتفق مع المعايير الأوروبية، وتساعد أجهزة تنفيذ القانون على التحقيق في الجرائم.

وقالت «غوغل» إنها اتخذت خطوات لحماية مستخدمي نظام التشغيل «أندرويد»، وحذرتهم من برنامج التجسس.