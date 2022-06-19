تحديث خدمة التنبؤات المرورية على غوغل مابس

المصدر: د ب أ

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تعتزم شركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت الأمريكية غوغل إضافة خاصية جديدة إلى تطبيق الخرائط الرقمية غوغل مابس، حتى تستطيع إرسال التنبوءات بالحالة المرورية في المنطقة المحيطة بالمستخدم إلى الشاشة الرئيسية لهاتف المستخدم بحيث يستطيع التعرف على حالة المرور دون أن يحتاج إلى فتح تطبيق غوغل مابس.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تنبوءات الحالة المرورية اللحظية متاحة بالفعل على تطبيق الخرائط ويز المملوك أيضا لشركة غوغل إلى جانب تطبيق غوغل مابس نفسه. وستسرسل الخاصية الجديدة بيانات الحالة المرورية بطريقة عملية إلى الشاشة الرئيسية لهاتف المستخدم اعتمادا على المعلومات الخاصة بمكان وجود المستخدم.

وتقول غوغل إن المستخدمين سيعرفون حالة المرور بمجرد نظرة سريعة على شاشة الهاتف الذكي.

كما تروج الشركة لإمكانية استخدام أداة التكبير والتصغير مع الخاصية، متجاهلة أن استخدام أداة التصغير والتكبير يحتاج إلى تشغيل تطبيق غوغل مابس.

كما تطور غوغل خصائص أخرى منها خاصية "كيب" أو "أحتفظ" التي تتيح للمستخدمين تصفح قائمة المهام المجدولة لديهم، وخاصية ترجمة تقوم بترجمة العبارات المفضلة لديهم.