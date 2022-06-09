مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة لمحبي ألعاب الفيديو على تلفزيونات سامسونج

المصدر: رويترز

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أعلنت شركة مايكروسوفت، اليوم، أنها ستطرح ميزة جديدة لمحبي ألعاب الفيديو على تلفزيونات سامسونج.

وأوضحت الشركة أنها ستدخل العديد من ألعاب «إكس بوكس» على تلفزيونات سامسونج الذكية المنتجة عام 2022 اعتباراً من 30 يونيو، قاطعةً بذلك خطوة كبيرة باتجاه اجتذاب محبي ألعاب الفيديو بدون منصات ألعاب.

وقالت «مايكروسوفت» إن المشتركين في خدمة الألعاب الإلكترونية «إكس بوكس» يمكنهم استخدام أكثر من مئة لعبة على شاشات التلفزيون الذكية التي سيتسنى اتصالها بوحدات التحكم عن طريق البلوتوث.

ومن بين الألعاب التي ستتاح ضمن المجموعة الجديدة «هالو إنفنت» و«فورزا هورايزون5» ولن تكون منصة إكس بوكس مطلوبة لتشغيلها.

وبدأت «إكس بوكس» العمل مع كبرى شركات تصنيع أجهزة التلفزيون في 2021، في محاولة لتشغيل الألعاب عبر الأجهزة وزيادة أعداد المشتركين فيها.

وكانت قد أطلقت خدمة ألعابها على أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في 2018.