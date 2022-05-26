"ميتا" تقول إنها تحاول علاج انقطاع خدمة "انستغرام" عن آلاف المستخدمين

المصدر: رويترز

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قالت منصات ميتا اليوم الخميس إنها تعكف على استعادة خدمة انستغرام بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن تعذر الوصول إلى منصة تبادل ومشاركة الصور.

وأبلغ أكثر من 6600 مستخدم عن مشكلات مع انستغرام على موقع (داون-ديتكتور.كوم) الإلكتروني الذي يرصد انقطاعات خدمات الإنترنت ويجمع تقارير وبيانات من عدة مصادر بما في ذلك إبلاغ مستخدمين عن أعطال.

وقد يكون العطل يؤثر على عدد أكبر من المستخدمين.

وفقًا للموقع الإلكتروني كانت 84% من حالات الإبلاغ عن وجود مشكلة في الوصول إلى تطبيق انستغرام بالهاتف المحمول.

وقالت ميتا في بيان "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوصول إلى إنستغرام".

وأضافت "نعمل لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".