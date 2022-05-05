الوليد بن طلال: ماسك سيكون قائداً ممتازاً لـ«تويتر»
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أكد المستثمر السعودي الأمير الوليد بن طلال، اليوم، أن رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك سيكون قائداً ممتازاً لموقع «تويتر».
وكتب الوليد، في تغريدة على «تويتر»: «من الرائع التواصل معك صديقي الجديد إيلون ماسك، أعتقد أنك ستكون قائداً ممتازاً لتويتر لدفع وتعظيم إمكاناته الكبيرة».
وأضاف، في تغريدة على «تويتر»: «أتطلع أنا وشركة المملكة القابضة للاحتفاظ بحصتنا البالغة 1.9 مليار دولار في تويتر الجديد، والانضمام لكم في هذه الرحلة المثيرة».