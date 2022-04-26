رئيس تويتر التنفيذي: مستقبل المنصة ضبابي

المصدر: رويترز

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قال رئيس تويتر التنفيذي باراج أغراوال للموظفين أمس الاثنين إن الضبابية تكتنف مستقبل شركة خدمات التواصل الاجتماعي مع اقتراب صفقة لانفراد الملياردير إيلون ماسك بالاستحواذ عليها.

كان أغراوال يتحدث خلال اجتماع على مستوى الشركة وصلت إليه رويترز.

وقالت الشركة للموظفين إن ماسك سيشارك موظفي تويتر في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت لاحق.

وعندما طُرحت عليه أسئلة من الموظفين حول خطط ماسك بالنسبة للشركة واحتمالات تسريح عاملين ومبررات مجلس الإدارة لقبول الصفقة، أجل أغراوال الكثير من الأسئلة باعتبارها أسئلة يجب طرحها على ماسك. غير إنه قال للموظفين إنه ليست هناك خطط حاليا لتسريح عاملين.