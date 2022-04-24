آبل تحذر من خطط أمريكية- أوروبية تجبرها على السماح بتجاوز آب ستور

المصدر: د ب أ

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حذر تيم كوك رئيس شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل من خطط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإجبار الشركة على السماح لمستخدمي الهاتف الذكي آيفون الذي تنتجه آبل باستخدام متاجر إلكترونية أخرى للحصول على التطبيقات والبرامج غير متجر آب ستور المملوك لآبل.

وفي حين تمنع آبل مستخدمي هواتف آيفون من استخدام أي متاجر أخرى غير آب ستور، فإن منافستها شركة جوجل تسمح لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيلها أندرويد باستخدام أي متاجر إلى جانب متجرها الإلكتروني بلاي ستور.

وقال كوك خلال مشاركته في مؤتمر للرابطة الدولية لخبراء حماية الخصوصية "آي. إيه.بي.بي" بواشنطن ،إن إجبار آبل على منح مستخدمي آيفون قدرا أكبر من الحرية عند تنزيل التطبيقات سيؤدي إلى زيادة فرص القراصنة ومحترفي اختراق الأجهزة الرقمية بتدمير نظم الأمان في نظام التشغيل آي.أو.إس.

تأتي تصريحات كوك في أعقاب اتفاق دول الاتحاد الأوروبي خلال آذار/مارس الماضي على منع شركات التكنولوجيا من فرض قيود على اختيارات المستخدمين للتطبيقات والخدمات، كجزء من إجراءات أوروبية تستهدف تحسين مستوى المنافسة في ضوء قانون الأسواق الرقمية الأوروبية.

كما يسعى المسؤولون الأمريكيون إلى تطبيق قواعد مماثلة في إطار قانون أسواق التطبيقات المفتوحة الأمريكي.

يذكر أن تنزيل التطبيقات والبرامج من متاجر أخرى غير بلاي ستور على أجهزة أندرويد فيما يعرف باسم "التنزيل الجانبي" أمر شائع، وهو يستهدف ضمن أشياء أخرى تفادي القيود الجغرافية على تنزيل بعض التطبيقات أو التهرب من دفع الرسوم المفروضة على بعض التطبيقات.