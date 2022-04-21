إيلون ماسك يجمع 46.5 مليار دولار للاستحواذ على "تويتر"

المصدر: د ب أ

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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، أنه جمع 46.5 مليار دولار في إطار مساعيه لشراء حصة مسيطرة في شركة "تويتر"، وفقاً لوثائق قدمها للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اليوم الخميس.

ويعتزم ماسك التقدم بعرض رسمي لجميع المساهمين الحاليين في "تويتر"، بهذا المبلغ النقدي، الذي يتضمن قرضاً بقيمة 25 مليار دولار وأكثر من 21 ملياراً جمعها من مصادر أخرى.

كان ماسك، الذي يستخدم "تويتر" بغزارة وتسببت تغريداته من قبل في مشكلات مع السلطات المالية، أعلن، الأسبوع الماضي، عن عرض لشراء منصة التواصل الاجتماعي ليجعلها شركة خاصة.

واقترح سعر شراء يبلغ 54.20 دولاراً للسهم، ما يجعل قيمة الشركة، حال كان العرض قبل، تصل إلى 43 مليار دولار.

وكشف ماسك أخيراً أنه اشترى بالفعل نحو 9% من أسهم الشركة، ما يجعله بالفعل أكبر مساهم منفرد في "تويتر".

وتدرس إدارة "تويتر" سياسة دفاعية يطلق عليها "الحبة السامة" التي تسمح لمستثمرين آخرين في الشركة بشراء أسهم أرخص بمجرد أن يمتلك أحدهم أكثر من 15% من أسهمها، ما يقلل قيمة كل الأسهم الأخرى، لكنها قالت أيضاً إنها قد تكون منفتحة على عرض من ماسك بسعر مناسب.