رئيس تويتر التنفيذي: المنصة ليست "رهينة" لعرض ماسك

المصدر: رويترز

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سعى الرئيس التنفيذي لتويتر باراج أجراوال إلى طمأنة الموظفين بأن الشركة ليست "رهينة" الأنباء عن عرض الملياردير إيلون ماسك لشرائها، وذلك بحسب ما أبلغ به مصدر مطلع رويترز أمس الخميس.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر هويته لأنه غير مخول بالحديث علنا عن الأمر، إن أجراوال عبَّر خلال اجتماع موسع للموظفين عن تقديره لعملهم وشجعهم على الاستمرار في التركيز، قائلا "نحن الموظفين نسيطر على ما يحدث".

وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عرض في وقت أمس شراء تويتر بما قيمته 43 مليار دولار.

وقال أجراوال للموظفين إن مجلس الإدارة يواصل بحث عرض ماسك، لكنه لا يستطيع إخبارهم بكل شيء عن الأمر.

وسأل أحد الموظفين في جانب من الاجتماع استمعت إليه رويترز عن كيفية توصل الشركة إلى قرار عرض مقعد في مجلس إدارتها على ماسك.

وقال "هل سنبدأ وحسب في دعوة جميع المليارديرات إلى مجلس الإدارة؟".

ورد أجراوال، قائلا: إن المجلس يتصرف وفقا لما تمليه مصلحة المساهمين في الشركة.

وقال "لدي وجهة نظر قوية هي أن صوت الناس المهمين للخدمة التي نقدمها هو شيء يتعين علينا التركيز عليه حتى نتمكن من التعلم والتحسن".