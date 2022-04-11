إيلون ماسك يتخذ قراراً بخلاف توقعات مجلس إدارة تويتر

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال باراج أجراوال الرئيس التنفيذي لشركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن إيلون ماسك رئيس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا لن ينضم إلى مجلس مديري تويتر رغم أنه أصبح أكبر مساهم منفرد في الشركة.

وكتب أجراوال على موقع تويتر "إيلون قرر عدم الانضمام إلى مجلسنا ... تعيين إيلون في المجلس كان سيصبح رسميا يوم 9 ابريل، لكن إيلون أعلن في نفس اليوم أنه لن ينضم إلى المجلس."

وأضاف أجراوال أن شركة تويتر مازالت منفتحة على أي مقترحات من ماسك.

كانت شركة تويتر قد أعلنت في الأسبوع الماضي تعيين إيلون ماسك في مجلس إدارتها بعد يوم واحد من إعلانها شراء ماسك لحصة جديدة من أسهم تويتر ليصبح أكبر مساهم فيها بحصة قدرها 2ر9% من أسهم موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء تقدر ثروة ماسك حاليا بنحو 288 مليار دولار.