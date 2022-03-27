إصدار جديد من زووم يتيح الترفيه والألعاب للمستخدمين

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طرحت شركة تطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت زووم إصدارا جديدا من التطبيق باسم زووم 5.10 ويحتوي على العديد من الخصائص الجديدة التي تتيح للمستخدمين ممارسة الألعاب والترفيه أثناء تواصلهم عبر التطبيق.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الإصدار الجديد من تطبيق زووم يتيح للمستخدمين الدخول إلى منصة البث الحي تويتش التابعة لشركة أمازون وتسجيل وإرسال الرسائل المصورة عبر خدمة زووم للمحادثة، واستخدام صور الحيوانات أثناء مؤتمرات الفيديو كونفرانس وغير ذلك.

كان تطبيق زووم قد حقق انتشارا واسعا أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد عامي 2020 و2021 ، حيث أصبح وسيلة سهلة للتواصل بين الناس سواء على صعيد العمل أو على الصعيد الاجتماعي. ومع عودة الشركات إلى العمل من المكاتب، كبديل عن نظام العمل من المنزل الذي لجأت إليه أغلبية الشركات أثناء الجائحة، استمر استخدام زووم كأداة مكملة في الأنشطة اليومية للشركات.

وتضمن الإصدار الجديد من تطبيق زووم ست خصائص جديدة، متاحة لكل المستخدمين إلا إذا كان هناك خيار لغير ذلك.

وهذه الخصائص هي البث المباشر من تويتش،وتبادل الرسائل المصورة بالفيديو أثناء المحادثة، وإمكانية مشاركة المحتوى الصوتي وكافة أشكال المحتوى عبر غرف المحادثة الفرعية، وإمكانية إرسال صور الحيوانات المرسومة عبر غرف المحادثة، وتحويل الاتصالات الهاتفية والبريد الصوتي، وأخيرا إمكانية إعداد الشريط الجانبي والمجلدات على خدمة زووم للمحادثة.