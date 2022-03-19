دعوى قضائية تتهم غوغل بالتحيز ضد الموظفين السود

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتهمت دعوى قضائية رفعت يوم الجمعة محرك البحث العالمي غوغل بالتحيز العنصري الممنهج ضد الموظفين السود قائلة إن الشركة تقلدهم وظائف منخفضة المستوى وتدفع لهم رواتب أقل وتحرمهم من فرص الترقي بسبب عنصرهم.

وقالت الدعوى إن غوغل تنتهج "ثقافة متحيزة عنصريا" تحابي الرجال البيض حيث يشكل السود 4.4 في المئة فقط من الموظفين ونحو ثلاثة في المئة من القيادة وقوتها العاملة في مجال التكنولوجيا.

وقالت أيضا مقيمة الدعوى أبريل كيرلي إن غوغل التابعة لشركة ألفابيت أخضعت السود لبيئة عمل معادية بما في ذلك عن طريق مطالبتهم في كثير من الأحيان بإظهار هويتهم أو استجوابهم من قبل الأمن في مقرها بماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.

ولم ترد غوغل على الفور على طلبات التعليق.

وأقيمت الدعوى في المحكمة الاتحادية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.

وجاءت الدعوى بعد أن بدأت هيئة تنظيم الحقوق المدنية في الولاية التحقيق في طريقة معاملة غوغل للموظفات من السود واحتمال تعرضهن للتمييز في مكان عملهن.

وقالت كيرلي إن جوجل وظفتها في 2014 لتصميم برنامج توعية لكليات السود التاريخية.

وأضافت أنه ثبت أن تعيينها "حيلة تسويقية" مع بدء المديرين في تشويه سمعة عملها ووصفها بأنها امرأة سوداء "غاضبة" وتجاهلوها في الترقيات.

وقالت كيرلي إن جوجل أقالتها في سبتمبر أيلول 2020 بعد أن بدأت هي وزملاؤها العمل على قائمة الإصلاحات المطلوبة.