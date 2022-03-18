«تويتر» يعلّق حساب مسؤول روسي

المصدر: د ب أ

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أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم، أن حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد تم تعليقه بسبب تعليقات أدلى بها تتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وقال بوليانسكي، في نيويورك، اليوم: "إنه لأمر يدعو إلى الأسف الشديد، ويكشف بشكل واضح تعامل موقع تويتر وهذا البلد مع وجهة النظر الأخرى والصحافة الحرة والمعلومات الحرة".

وقال إنه سيفتح حساباً لخدمة الرسائل بموقع «تليغرام» للتواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفاد به بوليانسكي، فإن تعليق حسابه بـ«تويتر» له صلة بتغريدة له في الأسبوع الماضي، اتهم فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنشر معلومات مضللة.

وكان غوتيريش قد صرح بأن أحد المباني الذي هاجمتها روسيا في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية يستخدم كمستشفى، في حين ذكرت موسكو أن مستشفى الولادة المقصود كان يستخدم لأغراض عسكرية.