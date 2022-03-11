«يوتيوب» يحجب وسائل إعلام روسيا

المصدر: رويترز

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أعلن موقع «يوتيوب»، اليوم، أنه سيحظر على الفور الوصول في جميع أنحاء العالم إلى القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام الروسية المموَّلة من الدولة، مشيراً إلى سياسة تمنع المحتوى الذي ينفي أحداث العنف الموثقة بشكل جيد أو يقلل أو يهون من أهميتها.

وقالت خدمة البث المصور الأكثر استخداماً في العالم والمملوكة لشركة «ألفابيت»، التي تملك «غوغل»، إن ما يحدث في أوكرانيا الآن يقع في إطار سياستها المتعلقة بالأحداث العنيفة، مؤكدةً أنه سيتم حذف المواد المخالفة.

وقال المتحدث باسم «يوتيوب»، فرشاد شادلو، إن حجب القنوات الروسية يتماشى مع تلك السياسة.

وسبق أن حظر «يوتيوب» قناتي «آر. تي» و«سبوتنيك» الروسيتين المدعومتين من الدولة في جميع أنحاء أوروبا.

ووصفت وسائل الإعلام الحكومية الروسية القيود التي فرضها عليها الموزعون، والتي تشمل متاجر التطبيقات وخدمات التواصل الاجتماعي الأخرى، بأنها رقابة غير مبرَّرة.

ولم يردَّ «يوتيوب» فوراً على طلب للتعليق على القنوات التي تم حظرها وعددها عالمياً أو ما إذا كان ستتم إعادتها.