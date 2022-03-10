«يوتيوب» و«غوغل بلاي» يعلّقان خدمات الدفع في روسيا

المصدر: رويترز

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علَّق موقع «يوتيوب» ومتجر «غوغل بلاي»، التابعان لشركة «غوغل» المملوكة لـ«ألفابت»، جميع خدمات الدفع في روسيا، بما في ذلك الاشتراكات، بعد أن بدأت العقوبات الغربية تفرض تحديات مصرفية في البلاد.

وقالت الشركة إن «غوغل» ستوقف أيضاً بصورة مؤقتة إعلانات المعلنين في روسيا عبر نطاقاتها وشبكاتها في أنحاء العالم.

يأتي هذا علاوة على تعليق الشركة أخيراً الإعلانات في روسيا.

كان «غوغل» و«يوتيوب» أوقفا، في وقت سابق، بيع الإعلانات عبر الإنترنت في روسيا، بعد توقف مماثل من قبل «تويتر» وشركة «سناب» في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال موقع «يوتيوب»، في بيان اليوم: «على سبيل المتابعة، نوسع الآن هذا الوقف المؤقت ليمتد إلى كل الميزات التي تدر المال لدينا، بما في ذلك يوتيوب بريميم وعضويات القنوات وسوبر شات وقوائم البضائع للمشاهدين في روسيا».

وبحسب موقع الدعم التابع للشركة، سيظل بإمكان قنوات «يوتيوب» في روسيا تحقيق أرباح من المشاهدين خارج روسيا، بما في ذلك «سوبر شات» وقوائم البضائع. وتظل التطبيقات المجانية على «غوغل بلاي» متاحة أيضاً في روسيا.