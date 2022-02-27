روسيا تطالب بالوصول إلى قنواتها الإعلامية على «يوتيوب»

المصدر: رويترز

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أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية الحكومية، اليوم، أنها كتبت لشركة «ألفابيت»، مالكة «غوغل»، وطالبت بإعادة القدرة على الوصول إلى القنوات الإعلامية الروسية على «يوتيوب» في أوكرانيا.

وقالت الهيئة إنها تريد رفع كل القيود المفروضة على قنوات «يوتيوب» الناطقة بالروسية لمنافذ إعلامية مثل آر.بي.سي وتلفزيون زفيزدا وتلفزيون سبوتنيك.

وقالت موسكو، الجمعة، إنها ستفرض جزئياً قيوداً على إمكانية الوصول إلى منصات «ميتا فيسبوك»، بعد أن اتهمتها بفرض رقابة على الإعلام الروسي.