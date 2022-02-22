"أيه.تي أند تي" الأمريكية توقف خدمة اتصالات الجيل الثالث

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية العملاقة "أيه.تي أند تي"، التي تركز حاليا على تقديم خدمات اتصالات الجيل الخامس (5 جي)، وقف تقديم خدمات الجيل الثالث (3 جي)، في محاولة من جانبها لتوفير نطاقات تردد وبنية تحتية لتوفير الأجيال الجديدة من تكنولوجيا وخدمات الاتصالات مثل الجيل الخامس.

كانت الشركة قد أعلنت اعتزامها وقف تقديم خدمات اتصالات الجيل الثالث في العام 2019.

ودعت "أيه.تي أند تي" مستخدمي شبكة الجيل الثالث إلى الانتقال لشبكات الجيل الرابع التي توفر طاقة طيفية أفضل وطاقة شبكة أعلى مع خفض التكلفة وزيادة اتساع النطاق الترددي مع تقليل زمن الوصول إلى البيانات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وتقول الشركة الأمريكية إن 1ر53% من الوصول إلى خدمات إنترنت الأشياء يتم من خلال شبكات الجيلين الثاني والثالث.

وتشمل الأجهزة المتصلة أجهزة الإنذار المنزلية ومعدات التنبيه الطبي الحرجة وأنظمة الاستجابة الشخصية للطوارئ التي يعتمد عليها العديد من كبار السن، مضيفة أن هذه الأجهزة لن تتصل بالإنترنت بعد اليوم، ما لم تتم ترقيتها إلى شبكة الجيل الرابع.