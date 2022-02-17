أمريكا تدرج "ويشات" و"علي إكسبريس" على قائمة الأسواق المشهورة بالقرصنة

المصدر: د ب أ

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أدرجت الولايات المتحدة تطبيق الدردشة الصيني "ويشات" ومنصة البيع الإلكترونية "علي إكسبريس" في قائمة الأسواق سيئة السمعة فيما يتعلق بالتزوير والقرصنة الإلكترونية، وهي مجموعة تصدرها البلاد سنويا لأكبر منتهكي حقوق الملكية الفكرية والمتورطين في التزوير، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس.

وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان صدر إلى جانب نشرة العام 2021 اليوم إن منصة "علي إكسبريس" التي تملكها مجموعة "علي بابا"، وشركة "تينسنت هولدينجز"، المملوكة لويشات، "سوقان مهمان عبر الإنترنت في الصين يتردد أنهما يسهلان تزوير العلامات التجارية".

وبدأ الممثل التجاري الأمريكي نشر القائمة السنوية المستقلة في 2011 لزيادة التوعية ومساعدة مشغلي الأسواق والحكومات على ترتيب أولويات تطبيق جهود الملكية الفكرية.

