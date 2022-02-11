عودة خدمة تويتر بعد تعطل بسبب مشكلة برمجة

المصدر: رويترز

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قالت شركة تويتر اليوم الجمعة، إنها أصلحت خللا برمجيا في موقعها للتدوينات القصيرة، بعد أن أدى إلى انقطاع الخدمة عن ألوف المستخدمين.

كتبت الشركة في تغريدة "أصلحنا خطأ فنيا كان يمنع تحميل الجداول الزمنية ونشر التغريدات. من المفترض أن تعود الأمور إلى طبيعتها الآن".

وفي وقت سابق، قالت تويتر على صفحة الحالة الخاصة بها إنها تواجه عددا كبيرا من المشكلات الفنية في واجهة برمجة التطبيقات.

وتمثل واجهة برمجة التطبيقات مجموعة من البروتوكولات لبناء برامج التطبيقات ودمجها.

وكان موقع داونديتيكتور لتتبع أعطال مواقع وخدمات الإنترنت قال في وقت سابق أيضا إن موقع وتطبيق تويتر تعطل عند آلاف المستخدمين اليوم الجمعة.

وقال الموقع الذي يتتبع الأعطال عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر، إن ما يزيد عن 40 ألف مستخدم أبلغوا عن انقطاع الخدمة.