«تويتر»: نواجه مشكلات فنية في واجهة برمجة التطبيقات

المصدر: رويترز

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أعلنت شركة «تويتر»، اليوم، أنها تواجه عدداً كبيراً من المشكلات الفنية في واجهة برمجة التطبيقات وتقوم حالياً بالتحقيق في الأمر.

وتعد واجهة برمجة التطبيقات مجموعة من البروتوكولات لبناء برامج التطبيقات ودمجها.

وكان موقع «داونديتيكتور» لتتبع أعطال مواقع وخدمات الإنترنت قد قال، في وقت سابق، إن موقع وتطبيق «تويتر» تعطل عند آلاف المستخدمين اليوم.

وقال الموقع، الذي يتتبع الأعطال عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر، إن ما يقرب من 48 ألف مستخدم أبلغوا عن انقطاع الخدمة.