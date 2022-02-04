تغريم شركة «فيسبوك» مليوني دولار

المصدر: د ب أ

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فرضت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة غرامة بحق شركة ميتا بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني (مليوني دولار) لخرق أمر تنفيذي خلال تحقيقها في دمج شركة جيفي، وهي السلسلة الأحدث في معركة فوضوية للسيطرة على جيفي عملاق الصور المتحركة بصيغة «جي آي إف».

وقالت هيئة المنافسة والأسواق، اليوم، إن ميتا، وهي الشركة الأم لـ«فيسبوك»، فشلت في إبلاغ الهيئة بأن ثلاثة موظفين أمريكيين رئيسين تركوا الشركة، وهو خرق لقواعد الهيئة الخاصة بالتحقيق في الدمج، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال جويل بامفورد، كبير مديري عمليات الدمج في هيئة المنافسة والأسواق: «أخفقت ميتا في إبلاغنا مسبقاً بالتغييرات المهمة التي طرأت على طاقمها، برغم معرفتها بأنهم ملزمون قانونياً بفعل هذا، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا».