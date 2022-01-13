نيجيريا ترفع حظراً دام 7 أشهر على "تويتر"

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن يصبح الوصول إلى تويتر متاحا مرة أخرى في نيجيريا بعد أن قالت الحكومة أمس الأربعاء إنها سترفع الحظر المفروض على الموقع، والذي ظل ساريا لمدة سبعة أشهر.

وبعد محادثات مع الشركة الأمريكية، تم الاتفاق على أن تفتح تويتر مكتبا لها في نيجيريا، حسبما ذكر مسؤول حكومي، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر رفع الحظر اعتبارا من منتصف الليل (23:00 بتوقيت غرينتش).

وكان الرئيس محمدو بوهاري قد أعطى تعليمات في 5 يونيو بإغلاق الخدمة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 200 مليون نسمة.

وفي وقت سابق، حذفت شركة تويتر رسالة مثيرة للجدل من الرئيس حول الحرب الأهلية النيجيرية وعلقت حساب الرئيس لمدة 12 ساعة.

ولم تقدم الحكومة سببا محددا للتعليق في ذلك الوقت، غير إنها ذكرت أن المنصة استخدمت مرارا في "أنشطة يمكن أن تقوض وجود نيجيريا".