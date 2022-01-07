غوغل تتعرض لانتكاسة لانتهاك براءة اختراع مكبرات الصوت

المصدر: د ب أ

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مُنيت شركة ألفابت الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، الشركة الأم لغوغل، بانتكاسة كبرى بقطاعها لمكبرات صوت غوغل الذكية، بعد أن وجدت جهة رقابية أمريكية أن الشركة انتهكت براءات اختراع تطالب أصلاً شركة سونوس للسلع الإلكترونية الاستهلاكية بأحقيتها لها.

وقضت بالفعل لجنة الولايات المتحدة للتجارة الدولية «آي تي سي» بالفعل لمصلحة سونوس، لكن إعادة صدور الحكم مجدداً لم يؤكد سوى القرار السابق.

وستتعرض الشركة لحظر استيراد على منتجاتها بعد ستين يوما إذا لم تنفذ التغييرات المطلوبة.

وتضع القضية، التي رفعتها سونوس في عام 2020، خمس تكنولوجيات تستخدمها غوغل في الغالب بمكبرات الصوت الذكية التي تنتجها، محل خلاف.

وتتمتع أجهزة مثل «غوغل هوم» و«بيكسل» و«كرومكاست» بالقدرة على الاتصال والبقاء متزامنة بعضها مع البعض، وهي إحدى الخصائص الرئيسة التي تطالب سونوس بملكيتها.

غير أن المسؤولين التنفيذيين في غوغل لا يرون أن التغييرات الطفيفة التي سيضطرون إلى إحداثها ستؤثر في تجربة المستخدم النهائي لها.

وتتعلق براءتان اختراع أخريان بإعداد جهاز تشغيل في منطقة الشبكة اللاسلكية نفسها.

وقال متحدث باسم ممثل غوغل إنه «بينما نختلف مع قرار اليوم، نقدر لجنة التجارة الدولية بأنها وافقت على تصميماتنا المعدلة».

وأضاف أننا «سنسعى لمراجعة أخرى، ومواصلة الدفاع عن أنفسنا ضد مزاعم سونوس التافهة بشأن شراكتنا وملكيتنا الفكرية».