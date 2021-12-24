متفوقاً على "غوغل".. "تيك توك" أكثر المواقع شعبية في 2021

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح موقع "تيك توك" التابع لشركة "بايت دانس" الصينية أكثر مواقع الويب شعبية في العالم خلال العام 2021، متفوقا على "غوغل"، وذلك وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

وقالت شركة "كلاودفير" لأمن الويب في منشور بمدونتها إن "تيك توك" احتل مركز الصدارة لأول مرة في 17 فبراير الماضي، لكن ذلك كان ليوم واحد فقط.

كما احتل تطبيق تسجيلات الفيديو القصيرة المرتبة الأولى أيضا في مارس وفي مايو، ولكنه احتل الصدارة في 10أغسطس لعدة أيام.

وقالت "كلاودفير" في المنشور إنه كانت هناك بعض الأيام التي كان فيها "غوغل" في المركز الأول، لكن "تيك توك" سيطر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بما في ذلك في عيد الشكر (25 نوفمبر) والجمعة البيضاء (26 نوفمبر).

وفي العام 2020، احتل تطبيق الفيديو الاجتماعي "تيك توك" المرتبة السابعة بين أكثر النطاقات شعبية، مما أظهر قفزة كبيرة في شعبيته منذ العام الماضي.

وكانت باقي أكثر 10 نطاقات شعبية هي: منصة "فيسبوك" التابعة لـ"ميتا"، تلاها "ميكروسوفت"، ثم "أبل"، و"أمازون" وبعد ذلك "يوتيوب" وبعده "تويتر" وأخيرا "واتساب".

وكان "تيك توك" أيضا أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية هذا العام، متجاوزا "فيسبوك". وكانت "يوتيوب" و"تويتر" و"انستغرام" ضمن المراكز الخمسة الأولى، تلاها "سناب شات" و"ريدديت" و "بينترست" و"لينكد إن" و "كورا".

كما أظهرت بيانات "كلاودفير" أن "نيتفليكس" ويوتيوب" كانا أكبر موقعين للبث في العام 2021، لكن "اتش بي أو ماكس" تقدمت على "هولو" - التي تعتبر "ديزني" أكبر مالكيها محتلة المركز الرابع، وحلت "باراماونت" في المركز الثامن، بعد إطلاقهما في مارس 2021.

