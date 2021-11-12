بايدن يوقع تشريعاً لتشديد القيود الأمريكية على "هواوي" و"زد.تي.إي"

المصدر: رويترز

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس تشريعا لمنع شركات، مثل هواوي تكنولوجيز وزد.تي.إي، والتي يمكن أن تمثل تهديدا أمنيا من تلقي تراخيص معدات جديدة من الهيئات التنظيمية الأمريكية.

ووافق مجلس الشيوخ في 28 أكتوبر بالإجماع على قانون المعدات الآمنة بعد أن أقره مجلس النواب في وقت سابق من الشهر نفسه.

وهذا أحدث مسعى من قبل الحكومة الأمريكية لكبح جماح شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية.

ويأتي التوقيع قبل أيام من عقد بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ قمة عبر الإنترنت. وذكرت رويترز أن الاجتماع متوقع يوم الاثنين وسط توتر بشأن التجارة وحقوق الإنسان والأنشطة العسكرية.

ويلزم القانون الجديد لجنة الاتصالات الاتحادية بعدم فحص أو الموافقة على أي طلب ترخيص للمعدات التي تشكل خطرا غير مقبول على الأمن القومي.