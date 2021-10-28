علماء صينيون يطوّرون أسرع حاسوب كمي في العالم

المصدر: البيان

صمم علماء صينيون نموذجا مبدئيا لحاسوب كمي يحمل اسم "جيوتشانغ 2.0" بـ 113 فوتونا تم اكتشافها، بما يحقق اختراقات كبيرة في تسريع الحوسبة الكمية.

وفي هذه الدراسة، تم استخدام طريقة أخذ عينات البوزون الغاوسي (GBS)، وهي خوارزمية محاكاة كلاسيكية، لتوفير طريقة فعالة للغاية لإظهار تسريع الحوسبة الكمية في حل بعض المهام المحددة جيدا، بحسب وسائل إعلام صينية.

وبـ 113 فوتونا تم اكتشافها، يمكن لـ"جيوتشانغ 2.0" أخذ عينات البوزون الغاوسي على نطاق واسع بسرعة أكبر بسبتيليون مرة من أسرع حاسوب عملاق موجود في العالم.

ونشرت الدراسة، التي قادها عالم فيزياء الكم الصيني الشهير بان جيان وي، على الإنترنت في مجلة "فيزيكال ريفيو ليترز" العلمية، يوم الاثنين الماضي بتوقيت بكين.