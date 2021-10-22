"غوغل" تكشف عن تزايد طلبات الحكومات لإزالة محتوى على الانترنت

المصدر: د ب أ

قالت شركة غوغل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا إن تقريرها للشفافية يظهر تزايد عدد طلبات الحكومات بإزالة محتوى على الانترنت، حيث شكلت فترة يناير إلى يونيو، العدد الأعلى حتى الآن.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، تشهد الشركة أيضا زيادة كبيرة في عدد القوانين التي تتطلب إلغاء معلومات من على خدمات الانترنت، بما في ذلك خطاب الكراهية ومحتوى البالغين والجنس والمعلومات الطبية المضللة، وانتهاكات الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية.

وقالت غوغل على مدونتها إن "بحثا من منظمات مثل فريدام هاوس، يوضح أن كل المنصات الإلكترونية تشهد اتجاها مشابها".

وقالت إن روسيا والهند وكوريا في صدارة قائمة الدول من حيث عدد الطلبات، بينما كانت إندونيسيا وروسيا وكازاخستان صاحبة أعلى رقم للمواد المطلوب إزالتها.