"تروث سوشل".. منصّة تواصل اجتماعي جديدة من إنشاء ترامب

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي باسم "تروث سوشل"، في خطوة تأتي بعد أن حظرت حساباته على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب في يناير بتهمة تحريضه أنصاره على اقتحام الكابيتول.

وقال ترامب في بيان "لقد أنشأت تروث سوشل ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا"، مشيراً إلى أنّ منصّته الجديدة ستنطلق تجريبياً الشهر المقبل على أن تصبح متاحة أمام العامّة في الربع الأول من العام المقبل.