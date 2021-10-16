جمعية إعلامية تطالب «غوغل» بـ487 مليون دولار

المصدر: د ب أ

أعلنت جمعية ألمانية بمجال حقوق النشر أنها تريد أن يدفع محرك البحث الأمريكي العملاق غوغل لشركات الإعلام 420 مليون يورو (487 مليون دولار) لعام 2022، لاستخدام محتوى صحفي في ألمانيا.

وتتولى جمعية كورينت ميديا إدارة حقوق كل محطات التليفزيون والإذاعة في ألمانيا تقريباً والعديد من المحطات الدولية الخاصة، وكذلك عدد هائل من دور النشر الصحفي.

وأعلنت، أمس، في برلين، أن رسوم الترخيص أمر مطلوب لاستخدام العناوين الرئيسة ومقتطفات مقالة قصيرة وصور صغيرة.

ويتعلق الطلب بشكل خاص بنحو 200 مطبوعة رقمية، على سبيل المثال، صادرة عن دور نشر، تتولى الجمعية، كمؤسسة مفوضة، إدارة حقوقها.

ووفقاً لـ«كورينت ميديا»، تم استخدام الإيرادات المعنية لغوغل في ألمانيا كمقياس رئيس لهذا الحسابات.

وقالت شركة غوغل الأمريكية إنها ملتزمة بالقانون وتسترشد بالحقائق، وليس بمزاعم لا أساس لها.

وأضافت أن كورينت تتجاهل حقيقة أن غوغل تحقق قيمة مضافة كبيرة للناشرين ولا تجني عائدات كبيرة من المحتوى الإخباري.

وتقول غوغل، من جانبها، إنها تجري مباحثات مع ناشرين ألمان.

وتم تعديل قانون النشر في ألمانيا هذا العام بما يعكس حقيقة أن الإنترنت أصبحت مهمة بشكل متزايد لمحتوى يتمتع بحقوق الطبع والنشر.