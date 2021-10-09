ظهور أشباح على كاميرا "آيفون 13"

المصدر: البيان

نشر موقع "MyDrivers" صورتين مقارنتين بين "آيفون 13" الجديد و"آيفون 12" العام الماضي، حيث تم التقاط كلتا الصورتين ليلاً وكلتيهما أظهرتا "أشباحا غامضة"، ما يظهر مشاكل في جودة الكاميرا.

وفقًا للموقع، كانت مشكلة الأشباح المرئية على الصور الملتقطة من أجهزة iPhone الموجودة منذ فترة طويلة، حيث ظهرت أولى الشكاوى في كاميرا "آيفون 7" الذي تم إصداره العام 2016.

وبدأت شركة الهواتف الأمريكية بتثبيت المزيد من عدسات الياقوت المقاومة لحل المشكلة على الأجهزة، لكن ذلك لم يساعد على حل المشكلة نهائيا.

وقام مستخدمون باختبار الكاميرا على هاتف "آيفون 13" ولم تحل المشكلة وظهرت الأشباح مجدداً ما طرح أسئلة جديدة على مدى جودة الكاميرا.