بما فيها "واتساب".. عودة جميع منصات "فيسبوك" للعمل بالإمارات

المصدر: البيان

عادت منصات فيسبوك وانستغرام وواتساب للعمل بشكل طبيعي في الإمارات بعد انقطاع عالمي أمس الاثنين دام قرابة ست ساعات.

وبدأ انقطاع خدمات فيسبوك وإنستجرام وواتساب في حوالي الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:00 بتوقيت جرينتش). وفي حوالي الساعة الساعة 05:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بدأ بعض مستخدمي فيسبوك يستعيدون الخدمة جزئيا. ولا تزال واتساب تواجه مشكلات في الاتصال، على الأقل مع بعض المستخدمين.

كان الانقطاع ثاني ضربة تواجهها فيسبوك خلال يومين بعدما واجهت اتهامات أول أمس الأحد بتفضيل الربح مرارا على تضييق الخناق على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. وتملك شركة فيسبوك إنستجرام وواتساب.

وفتحت أسهم فيسبوك، التي لديها قرابة ملياري مستخدم نشط يوميا، على انخفاض بعد تقرير عن مخالفات أمس، وتراجعت أكثر لتنخفض بنسبة 5.3 في المئة في تعاملات بعد ظهر أمي الاثنين، متجهة نحو أسوأ أداء يومي لها منذ قرابة عام وسط عمليات بيع أوسع لأسهم التكنولوجيا أمس الاثنين.

وتعذر الدخول إلى موقع فيسبوك نظرا لعدم توجيه المستخدمين إلى المكان الصحيح بواسطة نظام اسم النطاق.

وتتحكم فيسبوك نفسها في الإعدادات ذات الصلة مما يشير إلى أن المشكلة داخلية.

وقال خبراء أمنيون إن العطل قد يكون نتيجة خطأ داخلي وإن كان التخريب من قبل شخص من الداخل سيكون ممكنا نظريا.

ونظام اسم النطاق هو الذي يسمح للعناوين الإلكترونية بتحويل المستخدمين إلى المواقع التي يرغبون الدخول عليها. وأدى انقطاع مماثل في شركة الحوسبة السحابية أكامي تكنولوجيز إلى إغلاق مواقع عديدة في يوليو تموز الماضي.

ويُنظر إلى مسألة حدوث اختراق خارجي على أنها أقل احتمالا.

وقال خبراء أمنيون إن هجوما كبيرا لقطع الخدمة يتطلب إما التنسيق بين جماعات إجرامية قوية أو تقنية مبتكرة للغاية للتغلب على أحد أشهر المواقع في العالم.

وأقرت شركة فيسبوك بأن المستخدمين يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتها، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول طبيعة المشكلة أو عدد الأشخاص الذين تأثروا بالانقطاع.

وقال أحد موظفي فيسبوك لرويترز في وقت سابق إن جميع الأدوات الداخلية معطلة. وقال أشخاص يتتبعون الأمر إن استجابة فيسبوك أصبحت أكثر صعوبة لأن الموظفين فقدوا الوصول إلى بعض أدواتهم الخاصة.

وقال العديد من الموظفين إنهم لم يتم إبلاغهم بالخطأ الذي حدث.

وتفقد فيسبوك، وهي ثاني أكبر منصة إعلانية رقمية في العالم، نحو 545 ألف دولار عائدات الإعلانات في الولايات المتحدة كل ساعة انقطاع للخدمة، وفقا لتقديرات شركة قياس الإعلانات ستاندرد ميديا إندكس.