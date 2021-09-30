«فيسبوك» يواجه غضب «الكونغرس» من «إنستغرام»

المصدر: د ب أ

يستعد أنتيجون ديفيس، رئيس إدارة السلامة العالمية بشركة «فيسبوك»، للإجابة عن أسئلة صعبة من أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين اتهموا الشركة بالتستر على دراسة داخلية كشفت كيف يمكن لمنصة تبادل الصور «إنستغرام» التابعة لها أن تضر بعقول الفتيات، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وقالت بلومبرغ إن ديفيس يعتزم إبلاغ لجنة فرعية بمجلس الشيوخ اليوم بأن شركة «فيسبوك» تستخدم دراساتها الخاصة، وتعمل مع خبراء خارجيين لتطوير أدوات للحفاظ على سلامة المستخدمين من الشباب على منصاتها، وإعطاء الآباء المزيد من خيارات السلامة ومنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً من الكذب حول أعمارهم لإنشاء الحسابات.

وقالت بلومبرغ إن ديفيس يعتزم، وفقاً لتصريحاته المعدة سلفاً، أن يبلغ اللجنة بأنه «لهذا السبب نجري هذا البحث، كي نجعل منصاتنا أفضل، ولتقليل الأشياء السيئة وتعظيم الأشياء الجيدة، وللتحديد الاستباقي لمواضع التحسين».

وأضاف ديفيس: «فيسبوك ملتزمة بإنشاء منتجات أفضل للشباب، والقيام بكل ما نستطيع لحماية خصوصيتهم وسلامتهم، وراحتهم أيضاً على منصاتنا».

وتأتي جلسة الاستماع بعد تقارير نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال بأن «فيسبوك» فهمت الآثار السلبية لـ«إنستغرام» على المستخدمين الشباب، ومن بينها القلق والاكتئاب والأفكار الانتحارية، بيد أنها قللت من شأنها.