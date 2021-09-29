روسيا تهدد بحجب «يوتيوب»

المصدر: د ب أ

هددت موسكو، اليوم، بحجب موقع «يوتيوب»، بعدما حذف قناتين تابعتين للخدمة الناطقة بالألمانية بشبكة «آر تي» الحكومية الروسية الإخبارية.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات والإعلام «روسكومنادزور»، وفقاً لوكالة أنباء "إنترفاكس"، أنه يمكن حظر موقع يوتيوب جزئيا أو كليا.

وأضافت أن «روسكومنادزور» كتبت لشركة «غوغل»، المالكة لموقع «يوتيوب»، للمطالبة برفع جميع القيود «في أقرب وقت ممكن».

وقالت إنه في حال لم تقم «غوغل» بالتحرك، فإن الشركة الأمريكية ستتلقى تحذيراً رسمياً.

وقالت «روسكومنادزور» إن «غوغل» انتهكت «المبادئ الأساسية للتوزيع المجاني للمعلومات والوصول إليها دون عوائق»، مشيرة إلى أن ذلك بمثابة «فرض رقابة على الإعلام الروسي».

وحذف «يوتيوب»، أمس، قناتين ألمانيتين لـ«آر تي»، وقال إنهما ينتهكان سياسة الموقع.

وأوضح الموقع أن سبب الحظر هو أنه تم لفت نظر «آر تي» الألمانية أخيراً إلى أن القناة الرسمية انتهكت سياسة المعلومات المضللة فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، وبعد ذلك لم يعد مسموحاً لها بتحميل مقاطع الفيديو على قناتها على «يوتيوب» لمدة معينة.