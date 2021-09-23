"أبل" تمدّد حظر لعبة الكمبيوتر فورتنايت حتى نهاية المعركة القضائية

المصدر: د ب أ

تعتزم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل حذف لعبة الكمبيوتر فورتنايت من متجرها الإلكتروني أب ستور، حتى يتم تنفيذ الاستئناف في معركتها القضائية مع شركة إيبك جيمز؛ المطورة لأشعر لعبة معارك في العالم.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن أبل أرسلت أمس خطابا إلى إيبك قالت فيه إنها لن تفكر في أي طلبات لإعادة الوضع إلى ما كان عليه حتى تصدر محكمة المقاطعة (الأمريكية) حكما نهائيا غير قابل للطعن بشأن القضية".

وأبلغت أبل شركة إيبك أول أمس بأنه سيتم وضع لعبة فورتنايت على القائمة السوداء لنظام تطبيقات متجر أب ستور حتى يتم استنفاد كل درجات التقاضي وهي العملية التي قد تستغرق 5 سنوات.

يذكر أن إيبك أقامت في أغسطس الماضي دعوى قضائية ضد شركة أبل بعد قرار الأخيرة حذف لعبة فورتنايت من متجر أب ستور، بدعوى قيام أبيك بالاحتيال على نظام أب ستور الذي يضمن حصول أبل على عمولة مقابل الإيرادات التي تحققها إبيك من لعبة فورتنايت.