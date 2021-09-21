المغنية الأمريكية بريتني سبيرز تعود إلى إنستغرام

المصدر: د ب أ

عادت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز إلى "إنستغرام" بعد أقل من أسبوع من تعطيل حسابها.

وقالت نجمة البوب إنها كانت في استراحة من منصة التواصل الاجتماعي للاحتفال بخطبتها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكانت بريتني (39 عاما) قد أعلنت أنها ستتزوج من شريكها منذ فترة طويلة سام أصغري (27 عاما) فى وقت سابق من هذا الشهر.

وعندما عطلت حسابها على إنستغرام الأسبوع الماضي، وعدت المغنية بأنها لن تكون بعيدة عن هذه المنصة لفترة طويلة، وأوفت بوعدها بالفعل.