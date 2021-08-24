"فيسبوك" يكشف عن الروابط الأكثر شيوعاً على منصته في الربع الأول من 2021

المصدر: البيان

تطبيق فيسبوك للتواصل الاجتماعيفيسبوك يكشف عن أكثر رابط لديه شيوعا من يناير إلى مارس 2021© REUTERS / Dado Ruvic





كشف موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عن أكثر روابطه شيوعا بين مستخدميه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من يناير إلى مارس 2021.

وأشار "فيسبوك" إلى أن الرابط الذي يذكر أن لقاح (كوفيد-19) قد يكون مميتا كان الأكثر شيوعا خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، وذلك وفقا لتقرير صادر عن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، يوم السبت، والذي حدد المحتوى الأكثر شعبية على المنصة من يناير إلى مارس.

وتعرض "فيسبوك" لتدقيق شديد هذا العام بسبب معلومات خاطئة حول مرض "كوفيد-19" تمت مشاركتها عبر منصته، إذ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من العام الحالي، إن "فيسبوك يقتل الناس"، ثم تراجع عن التعليقات في وقت لاحق.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أصدر "فيسبوك" تقريرا يحدد المحتوى الشائع من شهري أبريل إلى يونيو 2021، مما أثار تساؤلات حول سبب عدم إصدار البيانات للربع الأول من العام.

وكانت الروابط الأفضل أداء المذكورة في تقرير الربع الثاني من 2021، عبارة عن محتوى غير ضار في الغالب، مثل الرياضة ووصفات الطعام والحيوانات.

لكن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، أن تقرير الربع الأول تم حجبه عن قصد من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين في "فيسبوك" خوفا من رد الفعل العنيف.

وأظهر تقرير الربع الأول من 2021، والذي صدر في اليوم التالي لتقرير "نيويورك تايمز" أن الرابط الأكثر شيوعا على "فيسبوك" كان مقالا نشرته صحيفة "صن سنتينال" ووزعته "شيكاغو تريبيون"، وكان عنوانه أن لقاح (كوفيد-19) قد يكون تسبب في وفاة طبيب من فلوريدا بعد أسبوعين من تطعيمه.

لكن وجد تقرير الفاحص الطبي لجثة الطبيب لاحقا أنه لا توجد أدلة كافية لتحديد ما إذا كان اللقاح قد لعب دورا في وفاته، وتمت إضافة تحديث للقصة لتنفي ما نشرته سابقا.

وقرأ مقال "صن سنتينال" أكثر من 53 مليون شخص في شريط الأخبار الخاص بهم على "فيسبوك"، وفق "سبوتنيك".

كما ذكر تقرير "فيسبوك" للربع الأول من 2021، أن الصفحة الـ19 الأكثر شعبية على المنصة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، تنتمي إلى "ذا إيبوك تايم"، وهي صحيفة يمينية مناهضة للصين روجت لنظريات المؤامرة.

وقال متحدث باسم "فيسبوك"، آندي ستون، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن المقال الذي يتحدث عن طبيب فلوريدا المتوفي نتيجة تلقيه لقاح فيروس كورونا، والتي كانت دقيقة من حيث الوقائع، "توضح مدى صعوبة تحديد المعلومات المضللة".

ولفت التقرير الذي صدر، يوم السبت، أن أهم 20 رابطا الأكثر شيوعا على حساب "فيسبوك" مجتمعة مقابل 0.057% فقط من مشاهدات المحتوى على المنصة، التي تستضيف أكثر من 2.8 مليار مستخدم شهريا.

وأكد "فيسبوك" أنه يخطط لمواصلة إصدار تقارير ربع سنوية حول المحتوى الأكثر شيوعا للمنصة كجزء من جهوده لتحقيق الشفافية.