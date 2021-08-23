"غوغل" تحدّ من انتشار متاجر تطبيقات الجهات الخارجية على نظام "أندرويد"

المصدر: البيان

قررت شركة "غوغل" الأمريكية تقويض انتشار متاجر التطبيقات للجهات الخارجية على نظام تشغيل "أندرويد" الخاص بها.

وأوضح تقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن غوغل قررت أن توقف برنامج "تشغيل أندرويد" المميز، لبعض الشركات، الذي يتيح لهما أن يقدم بعض الإضافات في البرنامج، مثل متاجر التطبيقات الخارجية بخلاف متجر "غوغل بلاي".

وأثار هذا القرار حفيظة عدد من الشركات، ما دفع بعضها إلى رفع دعوى قضائية، متهمين فيها "غوغل" بممارسة سياسات احتكارية ضد شركات كانت مبرمة اتفاقيات شراكة معها.

وأشارت الدعوى القضائية إلى أن شركة غوغل تسعى إلى إخفاء سلوكها الأكثر تقييدًا والمانع للمنافسة من خلال تلك السياسات، من بين أمور أخرى، بما في ذلك في الاتفاقيات نفسها بند يقيد الموقعين من إصدار مثل تلك القرارات.

وستكون أكثر الشركات المتأثر بتلك القرارات الجديدة من غوغل" هما شركتا "إل جي" و"موتورولا"، بالإضافة إلى شركة "إيبك جيمز"، التي تم حظر لعبتها الشهيرة "فورتنايت" عن متجر "غوغل بلاي".