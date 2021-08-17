روسيا تغرّم غوغل 142877 دولاراً

المصدر: رويترز

غرمت محكمة في موسكو شركة غوغل، التابعة لمجموعة ألفابت، مبلغاً وصل في مجمله إلى 10.5 ملايين روبل (142877 دولاراً)، لانتهاكها القواعد الروسية الخاصة بالمحتوى المحظور، في عقوبة تأتي وسط مواجهة أوسع بين روسيا وشركات التكنولوجيا الكبرى.

ودأبت روسيا على تغريم شركات التواصل الاجتماعي الكبرى لتقاعسها عن إزالة محتوى محظور، وتسعى لإجبار شركات التكنولوجيا الأجنبية على فتح مقار في البلاد.

وقالت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو إن غوغل واجهت ثلاث غرامات إدارية حجمها أربعة ملايين روبل و1.5 روبل وخمسة ملايين روبل.

وأكد متحدث باسم غوغل الغرامتين الأوليين دون أن يدلي بتعليقات إضافية.

واستهدفت روسيا غوغل بسلسلة من الغرامات الصغيرة في العام المنصرم لأسباب تتراوح من عدم حذف محتوى تعده موسكو غير قانوني إلى التقاعس عن تخزين بيانات المستخدمين على أراضيها وليس في مقار خارجية.