اقتصاد الإمارات الرقمي ضمن الأكثر تقدماً في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت صحيفة «نيو يوروب» البلجيكية، الاقتصاد الرقمي في الإمارات بأنه واحد ضمن أكثر الاقتصادات الرقمية تقدماً على مستوى العالم، كما أنه يُعد مثلاً أعلى لباقي الاقتصادات في المنطقة.

واستشهدت الصحيفة في تقرير نشرته، أمس، بأحدث تصنيف للاقتصاد الرقمي في الإمارات، حيث اختير الأفضل عربياً وضمن الــ 20 أفضل عالمياً، وفقاً للتصنيف المُدرَج بالكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية «آي إم دي».

وذكر أن الإمارات كشفت النقاب في الشهر الماضي عن خطة لتأسيس 1000 شركة رقمية جديدة، في مبادرة لا تهدف إلى زيادة عدد الشركات التي تتعلق منتجاتها أو خدماتها بقطاع تقنية الاتصالات بالدولة فحسب، بل تهدف أيضاً إلى دعم الشركات التي تخلق قيمة مُضافة، تُبسط العمليات، وتُخفض الكلفة في مختلف الصناعات بالدولة من خلال توظيف أحدث التقنيات.

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